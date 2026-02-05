Stadi Serie A | novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà cosa sta succedendo per i due impianti

Le due squadre sono al centro di una corsa contro il tempo per rinnovare e migliorare i loro stadi. A Cagliari si lavora per uscire dallo stand-by e avviare i lavori, mentre a Napoli si pensa a un modello più grande, simile al Maracanà. La situazione cambia rapidamente, e i tifosi aspettano di vedere presto i risultati concreti.

