Davos Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio | cosa sta succedendo

Da ilmattino.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione in diretta da Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un’emergenza imprevista. L’interruzione ha sorpreso pubblico e ospiti presenti nello studio. Al momento, le cause dell’evacuazione non sono ancora chiare e le autorità stanno gestendo la situazione. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

