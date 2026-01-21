Davos Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio | cosa sta succedendo

Durante la trasmissione in diretta da Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un’emergenza imprevista. L’interruzione ha sorpreso pubblico e ospiti presenti nello studio. Al momento, le cause dell’evacuazione non sono ancora chiare e le autorità stanno gestendo la situazione. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Emergenza a Davos, evacuata Lilli Gruber durante la trasmissione in diretta. Pubblico e ospiti sorpresi per quanto accaduto. Non sono ancora noti i motivi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Davos, Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio: cosa sta succedendo Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum. Leggi anche: "Otto e mezzo", puntata speciale: Lilli Gruber in diretta da Davos per il World Economic Forum Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Davos, Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio: cosa sta succedendoEmergenza a Davos, evacuata Lilli Gruber durante la trasmissione in diretta. Pubblico e ospiti sopresi per quanto accaduto. Non sono ancora noti i motivi dell'intervento. ilmattino.it Lilli Gruber lascia Otto e Mezzo a Giovanni Floris ma torna con una puntata speciale: cosa è successoUna puntata speciale in diretta da Davos segna il ritorno di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, mentre per il resto della settimana il programma è affidato a Giovanni Floris ... dilei.it Otto e Mezzo lascia gli studi per approdare a Davos: Lilli Gruber in diretta dal World Economic Forum nel giorno dell’intervento di Trump, appena tornato alla Casa Bianca. Una puntata speciale per raccontare il nuovo equilibrio globale, da dentro il cuore del p - facebook.com facebook Questa sera @OttoemezzoTW speciale dal World Economic Forum. Lilli Gruber conduce in diretta da Davos. #ottoemezzo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.