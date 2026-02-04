‘Sembra un bullone ma dentro c’è un mondo’ | i piccoli sensori italiani che fanno grande l’industria

Da una cantina di Provaglio d’Iseo parte la storia di Gefran, un’azienda italiana che ha rivoluzionato il settore con piccoli sensori. Maria Chiara Franceschetti ricorda come tutto sia iniziato negli anni Sessanta, quando il padre e lo zio hanno cominciato a costruire regolatori per le macchine industriali. Oggi, quei sensori, simili a piccoli bulloni, fanno grande l’industria e portano innovazione nel settore.

Quando racconta l’origine di Gefran, Maria Chiara Franceschetti parte sempre da lì: dalla cantina di casa a Provaglio d’Iseo, dove il padre e lo zio iniziano a costruire regolatori per macchine industriali alla fine degli anni Sessanta. "Io ricordo nella cantina di casa, nel garage di casa, il papà che lavorava con il primo operaio, il primo apprendista e la signorina che scriveva le lettere”, dice la presidente di Gefran a Money Vibez Stories. Franceschetti è oggi alla guida di un gruppo da oltre 130 milioni di euro di fatturato consolidato e 750 dipendenti, quotato in Borsa dal 1998. In poco più di mezzo secolo, l’attività artigiana diventa un’azienda strutturata, con una “forte imprinting imprenditoriale familiare” e un management di primo livello, in cui lei e la sorella rappresentano “una bella coppia di imprenditrici di seconda generazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Sembra un bullone, ma dentro c’è un mondo’: i piccoli sensori italiani che fanno grande l’industria Approfondimenti su Provaglio d’Iseo Industria Giocare gratis online: viaggio dentro un fenomeno che sembra innocuo, ma che nasconde molto più di ciò che appare Boxing Day: la festa che pochi italiani conoscono ma che conquista il mondo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Provaglio d’Iseo Industria Argomenti discussi: Giorgio Pasotti torna in tv con Rosso Volante. Amarcord. In questa immagine, il tempo sembra fermarsi sopra il tetto di un vecchio trasportatore Fiat. Una Ferrari 156 "Sharknose", con il suo inconfondibile muso a narici di squalo, viaggia esposta al vento e agli sguardi, quasi fosse un simulacro sacro offerto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.