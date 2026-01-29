La crescita dell’industria in Italia dipende da uno sforzo comune tra imprese, banche e istituzioni pubbliche e private. Lo dice Gay, leader dell’Unione Industriale di Torino, sottolineando che questa sfida richiede un impegno collettivo, con Cdp come partner strategico. La strada è chiara: lavorare insieme per rafforzare il settore e affrontare le sfide del mercato.

Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - “La crescita della nostra industria è un esercizio ed una missione collettiva che ci vede tutti attori protagonisti: imprese, banche e finanza, enti pubblici e privati. Ecco perché il protocollo con Cdp è una scelta strategica per l'Unione Industriali Torino”. Così Marco Gay, presidente degli industriali torinesi in occasione di una nuova tappa del roadshow di Cdp con Confindustria per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio. “Da parte nostra è costante l'impegno per la crescita dimensionale e il conseguente rafforzamento patrimoniale delle imprese”, ha aggiunto Gay ricordando che “abbiamo lanciato il progetto ‘Destinazione crescita' per affrontare e sostenere la crescita delle nostre associate già protagoniste di filiere nazionali ed internazionali anche grazie al protocollo che abbiamo firmato con Simest. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gay (Ui To): "Crescita industria è missione collettiva, intesa con Cdp strategica"

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese.

