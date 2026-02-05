Spreco alimentare | Ceccarelli Coop Lombardia ‘impegnati lungo tutta la filiera attraverso formazione dipendenti

Coop Lombardia si impegna a combattere lo spreco alimentare lungo tutta la filiera. La catena di supermercati investe sulla formazione dei dipendenti, affinché possano riconoscere e gestire meglio i prodotti vicini alla scadenza. In più, l’iniziativa ‘Mangiami Subito’ permette di vendere a prezzi scontati i prodotti ancora buoni, ma prossimi alla scadenza. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e sensibilizzare i clienti sull’importanza di consumare in modo più consapevole.

