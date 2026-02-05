Spreco alimentare | Ceccarelli Coop Lombardia ‘impegnati lungo tutta la filiera attraverso formazione dipendenti
Coop Lombardia si impegna a combattere lo spreco alimentare lungo tutta la filiera. La catena di supermercati investe sulla formazione dei dipendenti, affinché possano riconoscere e gestire meglio i prodotti vicini alla scadenza. In più, l’iniziativa ‘Mangiami Subito’ permette di vendere a prezzi scontati i prodotti ancora buoni, ma prossimi alla scadenza. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e sensibilizzare i clienti sull’importanza di consumare in modo più consapevole.
“Coop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera attraverso la formazione dei propri dipendenti, ma anche pensando a iniziative come ‘Mangiami Subito’, che consiste nella vendita di prodotti ancora vendibili, ma che sarebbe utile vendere prima della scadenza, nonché cercando di prestare attenzione anche ai piccoli dettagli”. Sono le parole di Bruno Ceccarelli, responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia, all’incontro, organizzato all’interno dell’Ipercoop di Piazza Lodi a Milano, dedicato al tema dello spreco, raccontato dal punto vendita attraverso l’esperienza concreta della cooperazione di consumo, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
