Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana | l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Lo spreco alimentare domestico rappresenta un problema diffuso in tutta Europa, ma l'Italia si colloca sopra la media dei principali Paesi dell'Unione Europea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

SPRECO ALIMENTARE IN EUROPA | L’Italia tra i Paesi che buttano più cibo; Natale e spreco alimentare: il costo invisibile arriva fino a 90 euro a famiglia; A Natale sprechi da record; Cucina italiana patrimonio Unesco, ecco cosa spinge export e filiere del made in Italy: i numeri.

spreco alimentare italia superaNatale e spreco alimentare: il costo invisibile arriva fino a 90 euro a famiglia - Tra la Vigilia e Capodanno in Italia si buttano 575 mila tonnellate di cibo per oltre 9 miliardi di euro. repubblica.it

spreco alimentare italia superaSPRECO ALIMENTARE IN EUROPA | L’Italia tra i Paesi che buttano più cibo - Con 555,8 grammi a settimana pro capite, l’Italia supera Germania, Francia e Spagna. italiachiamaitalia.it

SPRECO ALIMENTARE, ITALIA A DUE VELOCITÀ: IL SUD BUTTA IL 13% IN PIÙ DELLA MEDIA NAZIONALE - «Dove il reddito è più basso e i servizi meno efficienti, lo spreco tende ad aumentare» spiegano gli ... zeroventiquattro.it

