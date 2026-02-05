Spotify e bookshop alleanza per la lettura con page match su android

Spotify ha annunciato una novità per chi ama ascoltare e leggere. L’azienda ha lanciato Page Match, una funzione che permette di sincronizzare l’audiolibro con il punto preciso del libro cartaceo. La novità arriva insieme a una collaborazione con Bookshop, per facilitare l’acquisto dei libri. La funzione è disponibile su Android e punta a rendere l’esperienza di lettura e ascolto più semplice e immediata.

un aggiornamento significativo per gli appassionati di ascolto e lettura: spotify introduce page match, una funzione che allinea l'audiolibro al punto esatto del libro cartaceo, accompagnata da una partnership con Bookshop.org per l'acquisto di titoli. disponibile per dispositivi android e iOS, l'aggiornamento promette una fruizione più fluida tra supporti fisici e digitali, ampliando l'esperienza di lettura e ascolto. page match: sincronizzazione tra libro cartaceo e audiolibro. la funzione consente di rilevare la posizione di una pagina del libro fisico tramite la fotocamera dello smartphone, associandola automaticamente all'equivalente punto dell'audiolibro.

