HBO Max lancia il suo sport pack a 3 euro, puntando a conquistare gli appassionati di sport. Chi ha già diverse app di streaming sportive sul telefono ora può aggiungere anche questa, dedicata alle Olimpiadi invernali 2026. La novità si rivolge a chi cerca un modo semplice e economico per seguire le competizioni senza dover sottoscrivere abbonamenti costosi.

Sport su HBO Max e non solo. Se sei un appassionato di sport, probabilmente il tuo smartphone è pieno di app: Eurosport per il tennis, Discovery+ per il ciclismo, forse ancora l’app dei Giochi Olimpici. Con l’arrivo ufficiale di HBO Max Italia (qui la guida completa su prezzi e piani di abbonamento ), Warner Bros. Discovery ha deciso di riordinare le carte in tavola, creando un unico grande hub per l’intrattenimento e l’agonismo. Ma cosa succede al tuo vecchio abbonamento Discovery+? E soprattutto, quanto costa vedere Sinner agli Australian Open o le gare di sci di Milano-Cortina? Facciamo ordine in questa rivoluzione dello streaming sportivo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Sport su HBO Max: Olimpiadi invernali 2026 e Sport Pack a 3€

Argomenti discussi: HBO Max Sport Italia 2026: prezzo, canali e sport in diretta; Giochi di Milano-Cortina, Hbo Max e Discovery+ trasmetteranno 865 ore di gare live; Sport su HBO Max: eventi live, Eurosport e tutto quello che puoi vedere; Nella giungla dello streaming: come scegliere serie tv, film e sport.

HBO Max arriva su TimVision: pacchetti mensili, sport e grandi serieL’ingresso di HBO Max all’interno di TIMVision segna un passaggio chiave nella strategia della piattaforma italiana. Dopo una prima fase legata a formule an ... tecnoandroid.it

HBO Max porta tutte le Olimpiadi Invernali a partire da 5,99 euro: 865 ore live, tutte le gare anche multischermoMilano Cortina 2026 sarà visibile integralmente su HBO Max: tutte le gare, 865 ore live e abbonamento base da 5,99 euro. smartworld.it

