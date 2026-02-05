Sport su HBO Max | Olimpiadi invernali 2026 e Sport Pack a 3€
HBO Max lancia il suo sport pack a 3 euro, puntando a conquistare gli appassionati di sport. Chi ha già diverse app di streaming sportive sul telefono ora può aggiungere anche questa, dedicata alle Olimpiadi invernali 2026. La novità si rivolge a chi cerca un modo semplice e economico per seguire le competizioni senza dover sottoscrivere abbonamenti costosi.
Sport su HBO Max e non solo. Se sei un appassionato di sport, probabilmente il tuo smartphone è pieno di app: Eurosport per il tennis, Discovery+ per il ciclismo, forse ancora l’app dei Giochi Olimpici. Con l’arrivo ufficiale di HBO Max Italia (qui la guida completa su prezzi e piani di abbonamento ), Warner Bros. Discovery ha deciso di riordinare le carte in tavola, creando un unico grande hub per l’intrattenimento e l’agonismo. Ma cosa succede al tuo vecchio abbonamento Discovery+? E soprattutto, quanto costa vedere Sinner agli Australian Open o le gare di sci di Milano-Cortina? Facciamo ordine in questa rivoluzione dello streaming sportivo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Milano Cortina 2026, tutte le Olimpiadi Invernali in diretta integrale su HBO Max
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 in diretta su HBO Max - Telecronisti Eurosport e Talent
