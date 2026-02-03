Milano Cortina 2026 tutte le Olimpiadi Invernali in diretta integrale su HBO Max

Warner Bros. Discovery trasmette in diretta tutte le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su HBO Max. Dal 4 febbraio al 22 marzo, gli appassionati potranno seguire oltre 1.000 ore di gare, studi e approfondimenti. La copertura include tre studi live nelle principali località: Cortina, Livigno e Milano, per seguire da vicino le emozioni delle discipline invernali. Una squadra di esperti, tra cui Tina Maze, anima il racconto con commenti e analisi. La piattaforma offrirà anche speciali e momenti di

Australian Open 2026: in diretta integrale su HBO Max e discovery+ con Eurosport.

L'Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, sarà disponibile in diretta integrale su HBO Max e discovery+, con copertura esclusiva di Warner Bros.

HBO Max è live in Italia con Harry Potter, DC, Warner Bros, serie HBO e le Olimpiadi Invernali

HBO Max è ora disponibile in Italia, offrendo un’ampia selezione di contenuti tra film, serie TV e sport.

