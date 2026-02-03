milano cortina 2026 tutte le olimpiadi invernali in diretta integrale su hbo max

Warner Bros. Discovery trasmette in diretta tutte le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su HBO Max. Dal 4 febbraio al 22 marzo, gli appassionati potranno seguire oltre 1.000 ore di gare, studi e approfondimenti. La copertura include tre studi live nelle principali località: Cortina, Livigno e Milano, per seguire da vicino le emozioni delle discipline invernali. Una squadra di esperti, tra cui Tina Maze, anima il racconto con commenti e analisi. La piattaforma offrirà anche speciali e momenti di

WARNER BROS. DISCOVERY PRESENTA I GIOCHI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 IN DIRETTA INTEGRALE SU HBO MAX DALLE PRIME GARE DEL 4 FEBBRAIO ALLE ULTIME MEDAGLIE DI DOMENICA 22 PIÙ DI 1000 ORE LIVE: 865 ORE DI GARE OLTRE A STUDI, SPECIALI E APPROFONDIMENTI TRE STUDI LIVE DALLE PRINCIPALI LOCALITÀ PER VIVERE LE EMOZIONI OLIMPICHE MOUNTAIN ZONE CORTINA, HALF-TIME LIVIGNO E NOTTE BIANCA MILANO UNA SQUADRA DI TALENT EXPERT STRAORDINARIA: TINA MAZE, CAROLINA KOSTNER, KRISTIAN GHEDINA, FRANCESCA MARSAGLIA, FULVIO VALBUSA, ELISA NAKAB E MOLTI ALTRI

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

