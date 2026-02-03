Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente la sua squadra di telecronisti e talent che racconteranno le Olimpiadi invernali 2026. Dal 6 al 22 febbraio, i commenti saranno in diretta su HBO Max, con commentatori di livello e campioni olimpici pronti a seguire ogni disciplina. L’evento si avvicina e l’attenzione si concentra anche sulla voce che accompagnerà gli spettatori italiani in questa grande vetrina sportiva.

Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale di Milano Cortina 2026, presenta la sua squadra di fuoriclasse: i migliori telecronisti, talent-expert e campioni olimpici che commenteranno ogni singola disciplina dal 6 al 22 febbraio. Le gare saranno trasmesse in diretta integrale solo su HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, dove gli appassionati potranno vivere ogni istante dei Giochi.Di seguito, la lista dei. su Digital-News.it Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale di Milano Cortina 2026, presenta la sua squadra di fuoriclasse: i migliori telecronisti, talent-expert e campioni olimpici che commenteranno ogni singola disciplina dal 6 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 in diretta su HBO Max - Telecronisti Eurosport e Talent

