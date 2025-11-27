ITALO STARS CUP | il primo torneo di calcio dedicato alle persone di Italo dove i dipendenti giocano insieme alle leggende dello sport

Si è svolta la prima edizione della Italo Stars Cup, il torneo calcistico aziendale che ha visto le persone di Italo scendere in campo affiancate da grandi campioni del passato di Roma e Lazio. A sfidarsi sono state sei squadre composte da dipendenti Italo, supportati da leggende del calcio come “Pluto” Aldair, storico difensore giallorosso tra il 1990 e il 2003, Stefano Fiore, vincitore della Coppa Italia 2003-2004 con la Lazio, Simone Perrotta, protagonista alla Roma tra il 2004 e il 2013, e Diego Perotti, in maglia giallorossa dal 2016 al 2020. A rendere la giornata ancora più speciale, la premiazione affidata a Bruno Conti, icona del calcio mondiale e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - ITALO STARS CUP: il primo torneo di calcio dedicato alle persone di Italo, dove i dipendenti giocano insieme alle leggende dello sport

