Chi ha “tradito” Steve Witkoff e messo in moto il processo politico che ha riaperto una faglia sulla discussione del piano di pace per l’Ucraina negoziato dall’amministrazione Usa di Donald Trump? Le ipotesi si sprecano. L’idea che un sistema politico trasversale agli apparati Usa mal digerisca l’attivismo dell’inviato speciale di Washington per il Medio Oriente, diventato ambasciatore personale di Trump sulla diplomazia informale, è emersa da più discussioni e ha lasciato intendere che dietro il leak della telefonata con Jurij Viktorovi? Usakov, consigliere di Vladimir Putin, che fa discutere Washington ci possa essere una mano terza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ombra dello spionaggio dietro il caso-Witkoff e una strana convergenza sull’ipotesi britannica