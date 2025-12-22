L' attentato al generale russo e la milizia anti-Putin | come funziona la guerra ombra di Kiev

L’attentato al generale russo Fanil Sarvarov a Mosca ha riacceso il dibattito sulla sicurezza interna in Russia e sul ruolo di gruppi che si oppongono al governo di Vladimir Putin. In questo contesto, si approfondisce come operano le cosiddette “milizie anti-Putin” e quale sia l’impatto di queste azioni sulla stabilità del paese. È importante analizzare i contesti e le implicazioni di tali eventi per comprendere meglio la situazione attuale.

Nelle ultime ore, l'attentato a Mosca che ha ucciso il generale Fanil Sarvarov ha riportato improvvisamente l'attenzione sulla sicurezza interna russa, nonchè il tema della cosiddetta " guerriglia anti-Putin ". Che fine ha fatto quella nebulosa di opposizione armata, della quale abbiamo ampiamente parlato da queste colonne, che tra la primavera del 2022 e l'estate del 2023 sembrava poter aprire una crepa interna nel regime di Vladimir Putin? La guerriglia anti-Putin tra sabotaggi e incursioni. Nei mesi immediatamente successivi all'invasione dell'Ucraina una serie di episodi aveva alimentato l'idea di una resistenza armata interna alla Russia.

