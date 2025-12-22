L' attentato al generale russo e la milizia anti-Putin | come funziona la guerra ombra di Kiev

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attentato al generale russo Fanil Sarvarov a Mosca ha riacceso il dibattito sulla sicurezza interna in Russia e sul ruolo di gruppi che si oppongono al governo di Vladimir Putin. In questo contesto, si approfondisce come operano le cosiddette “milizie anti-Putin” e quale sia l’impatto di queste azioni sulla stabilità del paese. È importante analizzare i contesti e le implicazioni di tali eventi per comprendere meglio la situazione attuale.

Nelle ultime ore, l'attentato a Mosca che ha ucciso il generale Fanil Sarvarov ha riportato improvvisamente l’attenzione sulla sicurezza interna russa, nonchè il tema della cosiddetta “ guerriglia anti-Putin ”. Che fine ha fatto quella nebulosa di opposizione armata, della quale abbiamo ampiamente parlato da queste colonne, che tra la primavera del 2022 e l’estate del 2023 sembrava poter aprire una crepa interna nel regime di Vladimir Putin? La guerriglia anti-Putin tra sabotaggi e incursioni. Nei mesi immediatamente successivi all’invasione dell’Ucraina una serie di episodi aveva alimentato l’idea di una resistenza armata interna alla Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l attentato al generale russo e la milizia anti putin come funziona la guerra ombra di kiev

© Ilgiornale.it - L'attentato al generale russo e la "milizia anti-Putin": come funziona la guerra ombra di Kiev

Leggi anche: Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev»

Leggi anche: Il test del missile russo Burevestnik dalla “gittata illimitata”, l’ombra di Putin sulla guerra infinita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

attentato generale russo miliziaEcco chi era il generale Sarvarov ucciso nell’attentato bomba a Mosca: dalla Cecenia alla Siria, per Kiev era uno dei criminali di guerra russi - Il militare russo, considerato da Kiev un criminale di guerra, è stato ucciso da una bomba piazzata sotto la sua auto ... ilfattoquotidiano.it

attentato generale russo miliziaAttentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini - Una bomba piazzata sotto un'auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato ... ilfattoquotidiano.it

attentato generale russo miliziaChi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.