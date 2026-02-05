Spazio e tecnologia | SpaceX trasferisce i lanci di Crew Dragon da LC-39A a SLC-40 per preparare l’accesso all’equipaggio

SpaceX ha deciso di spostare le future missioni di Crew Dragon dal terminal di lancio LC-39A a SLC-40, sempre a Cape Canaveral. La ragione è semplice: il CAA, il braccio di accesso che ha visto decine di astronauti salire a bordo, verrà smontato. La mossa fa parte di un piano più grande per preparare l’accesso con equipaggio dal nuovo complesso. Nei prossimi mesi, le procedure cambieranno, e il team si prepara a nuove sfide e lanci.

**** Nel cuore del Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, il braccio di accesso dell’equipaggio – o CAA (Crew Access Arm) – che ha accompagnato le prime missioni di Crew Dragon dal Launch Complex 39A, sta per essere tolto. È un passo decisivo, che segna la fine di un’era per lo spazio americano. Le successive operazioni di lancio di Crew Dragon saranno effettuate unicamente dall’SLC-40, una posizione più vicina alla base di rifornimento del Kennedy e meno esposta ai rischi derivanti da lanci di vettori più grandi.🔗 Leggi su Ameve.eu

