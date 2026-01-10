NASA SpaceX set target date for Crew-11’s return to earth
NASA e SpaceX hanno stabilito la data prevista per il rientro sulla Terra della missione Crew-11. Dopo aver completato le attività in orbita, la procedura di discesa è pianificata in modo preciso, rispettando le procedure di sicurezza. L’evento rappresenta il conclusivo passo di un viaggio che ha coinvolto equipaggi internazionali e tecnologie all’avanguardia, contribuendo alla ricerca e alla collaborazione nello spazio.
Jan 9 (Reuters) - NASA on Friday said the space agency and SpaceX are targeting to undock the agency’s SpaceX Crew-11 mission from the International Space Station no earl. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
La Nasa ha deciso: l'agenzia riporterà sulla Terra la missione Crew-11 di SpaceX prima del previsto a causa di problemi di salute di un membro dell'equipaggio, mentre sta valutando le opzioni per anticipare il lancio di Crew-12. x.com
