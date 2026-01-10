NASA SpaceX set target date for Crew-11’s return to earth

NASA e SpaceX hanno stabilito la data prevista per il rientro sulla Terra della missione Crew-11. Dopo aver completato le attività in orbita, la procedura di discesa è pianificata in modo preciso, rispettando le procedure di sicurezza. L’evento rappresenta il conclusivo passo di un viaggio che ha coinvolto equipaggi internazionali e tecnologie all’avanguardia, contribuendo alla ricerca e alla collaborazione nello spazio.

Eric Berger racconta in un saggio il complesso percorso verso la alleanza che ha ridefinito i costi e le modalità dei lanci aerospaziali, aprendo la strada a un nuovo modello ... - Ma il libro dell’astronomo ed esperto di spazio Eric Berger, “Reentry. linkiesta.it

La Nasa ha deciso: l'agenzia riporterà sulla Terra la missione Crew-11 di SpaceX prima del previsto a causa di problemi di salute di un membro dell'equipaggio, mentre sta valutando le opzioni per anticipare il lancio di Crew-12. x.com

Il telescopio spaziale Spherex della Nasa ha completato la sua prima mappa a infrarossi dell’intero cielo, utilizzando una gamma di 102 colori. Lanciato lo scorso 12 marzo a bordo di un Falcon9 di SpaceX, Spherex ha realizzato questa mappa con le os - facebook.com facebook

