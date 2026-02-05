spacex xai e tesla vi svelo cosa si muove dietro le mosse di musk

Da anni Elon Musk tiene ferme le sue aziende, evitando le offerte pubbliche iniziali. Ora, con SpaceX che sogna il trasporto interplanetario, si scopre cosa si nasconde dietro le mosse di Musk: una strategia ben precisa per mantenere il controllo e spingere avanti i progetti più ambiziosi.

Per anni SpaceX ha mantenuto una posizione netta: niente Ipo finché il trasporto interplanetario non fosse diventato routine. Eppure, oggi l’ipotesi di una quotazione appare sempre più concreta, nonostante Marte sia ancora lontano e il programma Starship resti immaturo. Il rifornimento in orbita è ancora tutto da dimostrare e le scadenze annunciate per le missioni marziane continuano a slittare, una dopo l’altra, senza segnali concreti di stabilizzazione. Se le condizioni operative non sono cambiate, allora deve essere cambiata la strategia. E capire perché significa capire dove sta andando l’intera space economy. 🔗 Leggi su Formiche.net

Elon Musk sta valutando la possibilità di unire le sue aziende principali, SpaceX, Tesla e xAI.

Elon Musk ha deciso di mettere insieme le sue aziende.

