Musk affitta xAI a SpaceX | le due aziende si uniscono per esplorare lo spazio

Elon Musk ha deciso di mettere insieme le sue aziende. Ha annunciato che SpaceX affitterà a xAI uno spazio di lavoro, un passo che potrebbe cambiare il modo in cui si sviluppa e si distribuisce l’intelligenza artificiale. Le due aziende lavoreranno fianco a fianco, con l’obiettivo di esplorare nuove strade nello spazio e nella tecnologia.

**Lead** Nel cuore di un’operazione che potrebbe cambiare il modo in cui l’Intelligenza Artificiale viene sviluppata, cresciuta e distribuita, Elon Musk ha annunciato un’iniziativa sorprendente: fondere SpaceX con xAI. Il piano, presentato ufficialmente nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, mira a unire l’esperienza tecnologica spaziale di Musk a quella dell’AI avanzata, con un obiettivo chiaro: portare il calcolo e l’intelligenza artificiale nello spazio, in un’area ancora poco esplorata, per ridurre l’impatto energetico e l’uso del territorio sulla Terra. Il presidente e fondatore di SpaceX, che negli ultimi anni ha guidato un’espansione senza precedenti della sua azienda, e il co-fondatore di xAI, con il suo team di ricerca e sviluppo, sembrano ormai aver deciso che il futuro non potrà più essere pensato senza l’interazione tra spazio e AI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

