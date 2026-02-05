Spaccio di droga a Milano arrestato 27enne

La polizia di Milano ha arrestato un 27enne nel pomeriggio del 3 febbraio durante un’operazione antidroga. Gli agenti hanno intercettato l’uomo in via Montenero e, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato trovandogli addosso droga e denaro. La vicenda si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di sostanze stupefacenti in città.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Un vero e proprio “supermarket” della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a. Venerdì alle ore 20 si aprirà allo stadio San Siro di Milano la cerimonia di. È stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano,. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Spaccio di droga a Milano, arrestato 27enne Approfondimenti su Milano Spaccio "Spaccio natalizio" in corso Umberto a Montesilvano: 27enne trovato con 200 grammi di droga in auto, arrestato Hashish e marijuana in auto per lo "spaccio natalizio", arrestato un 27enne Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Roma, scoperti 200 kg di cocaina. Arrestato albanese Ultime notizie su Milano Spaccio Argomenti discussi: Spaccio vicino ai boschi di Castell’Arquato: uno bloccato nei campi, l’altro mentre cerca di prendere l’aereo; Droga a Scampia, sgominata la piazza di spaccio del clan: 28 arresti. Il delivery, le stese contro i rivali e un bambino di 10 anni usato come pusher; Traffico di droga in tre regioni d’Italia: arrestato 30enne a Bergamo; Coca, hashish ed ecstasy per la piazza di spaccio della Noce, 5 arresti: sequestrati un mitra e due pistole. Spaccio di droga a Milano, arrestato 27enneUn uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia a Milano, nel pomeriggio del 3 febbraio, nel corso di un'operazione antidroga. I poliziotti avevano ... ilnotiziario.net Spaccio di droga nel catanese: arrestato 18enne dai CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno portato a termine un’importante operazione contro lo spaccio di sostanze ... sicilianews24.it Spaccio di droga alla Noce, blitz della polizia: sequestrate anche armi e munizioni. Sono cinque gli arresti. Il servizio di Davide Ferrara facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.