Hashish e marijuana in auto per lo spaccio natalizio arrestato un 27enne

Lo hanno sorpreso sul fatto, mentre cedeva una dose a un acquirente. Così, un giovane di 27 anni residente in provincia di Chieti è finito in manette, nella serata di venerdì 19 dicembre, a Montesilvano. Come racconta Il Pescara, il 27enne è stato individuato dai carabinieri del nucleo operativo.

