Coca hashish ed ecstasy per la piazza di spaccio della Noce 5 arresti | sequestrati un mitra e due pistole

La polizia ha arrestato cinque persone che gestivano una piazza di spaccio nella zona della Noce. Durante il blitz sono stati sequestrati cocaina, hashish, ecstasy, un mitra e due pistole. Le indagini sono durate mesi e hanno portato a svelare un traffico di droga che arrivava a inquinare mezza città.

Avrebbero inondato mezza città di droga, tra cocaina, hashish e metanfetamine, ma dopo lunghe indagini e diversi sequestri, anche di armi, è scattato il blitz. La polizia ha arrestato cinque persone in esecuzione di un'ordinanza del gip Ermelinda Maria: una è finita in carcere e quattro ai.

