spacciatore in attesa di clienti a rogoredo sotto ombrellone da spiaggia arrestato

La polizia ha fermato un uomo a Rogoredo mentre aspettava clienti sotto un ombrellone da spiaggia. Accanto a lui, un tavolino e due chili di droga pronti per essere venduti. L’arresto è avvenuto nel cuore del quartiere, sorprendendo molti passanti. La scena ha lasciato tutti senza parole: un scenario insolito, ma reale.

**Un ombrellone da spiaggia, un tavolino e due chili di droga: così è stato arrestato un spacciatore a Rogoredo** È stato un caso di cronaca nera, ma anche uno scenario curioso, seppure non certo. Un uomo, con i capelli lunghi, vestito con abiti informali, ha aspettato i clienti in un punto della zona di Rogoredo, a Milano, sotto un ombrellone da spiaggia. Era un posto comune, quasi una piazza temporanea, dove ogni tanto capita di vedere persone sedute, con il sole o la pioggia che cade, e con un tavolino e un bilancino di precisione. Ma in questo caso, era un tavolino da spaccio. L’uomo, un giovane marocchino di 25 anni, R. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Acireale, uno spacciatore utilizzava un cartello ironico e criptico sulla porta di casa per accogliere i clienti, scrivendo: “Oggi no pane, per necessità rivolgersi all’ospedale”.

Via alla Paullese e le campagne di Monte Cremasco sono tornate sotto i riflettori.

