Acireale Oggi no pane per necessità rivolgersi all’ospedale così lo spacciatore accoglieva i clienti Arrestato

A Acireale, uno spacciatore utilizzava un cartello ironico e criptico sulla porta di casa per accogliere i clienti, scrivendo: “Oggi no pane, per necessità rivolgersi all’ospedale”. La polizia ha arrestato l’individuo, evidenziando un episodio singolare e sorprendente nel contesto locale.

Il singolare messaggio per i clienti. Ad Acireale uno spacciatore accoglieva i clienti con un cartello ironico e criptico, affisso sulla porta della propria abitazione: "Oggi no pane, per necessità rivolgersi all'ospedale". Un messaggio solo apparentemente innocuo, che in realtà serviva ad avvisare la clientela della momentanea sospensione dell'attività di spaccio. L'attività investigativa dei Carabinieri. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Acireale, dopo un lungo periodo di osservazione e grazie a una mirata attività info-investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato acese di 33 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.