South Africa’s trade minister heads to China seeking duty-free export access

Il ministro del commercio sudafricano Parks Tau partirà oggi per una visita in Cina, che durerà fino a sabato. L’obiettivo è firmare un accordo di partenariato economico tra Cina e Africa, con l’intenzione di ottenere un accesso senza dazi alle esportazioni sudafricane. La missione si concentra sulla creazione di nuove opportunità e sul rafforzamento dei rapporti commerciali tra i due paesi.

South Africa is seeking to boost exports amid a tariff row with the United States, its second-largest bilateral trading partner after China. U.S. President Donald Trump imposed a 30% tariff on South African exports to the U.S. in August, the highest rate in Sub-Saharan Africa. Tau's trip to China "comes at a time when South Africa is pursuing an objective of market diversification and export growth," his office said in a statement on Thursday. Tau will also meet Chinese companies interested in investing in South Africa on his visit.

