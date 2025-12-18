Uniamo 2026 a Palermo dal 15 al 18 gennaio | in arrivo la terza edizione della rivoluzione gentile
Dal 15 al 18 gennaio 2026, Palermo si prepara ad ospitare la terza edizione di Uniamo – vini e cene non convenzionali, un evento che si distingue per la sua originalità e visione innovativa nel panorama enogastronomico italiano. Un’esperienza unica che unisce gusto, creatività e innovazione, offrendo un viaggio sensoriale tra vini selezionati e cene fuori dagli schemi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle novità.
Giunto alla sua terza edizione, Uniamo – vini e cene non convenzionali torna a Palermo dal 15 al 18 gennaio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più originali e visionari del panorama enogastronomico italiano. Un progetto che mette al centro una rivoluzione gentile, capace di unire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
