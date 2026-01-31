Su Raiplay la serie con Luciana Littizzetto | le tre stagioni trama e cast completo

Luciana Littizzetto torna su Raiplay con la sua serie *Fuoriclasse*. Dopo oltre dieci anni, la comica riprende il ruolo che l’ha resa famosa, portando in scena storie di vita quotidiana mescolate a umorismo e qualche momento più serio. La serie, molto amata dal pubblico, si può seguire ora in tutte le sue stagioni, che raccontano di personaggi e situazioni che rispecchiano la realtà di tanti italiani.

Luciana Littizzetto torna al centro della scena con *Fuoriclasse*, la serie che da oltre un decennio incanta il pubblico italiano grazie a un mix raro di umorismo intelligente, dramma quotidiano e riflessione sociale. Disponibile integralmente su RaiPlay, la fiction – prodotta da ITC Movie e Rai Fiction – racconta la vita di Isabella “Isa” Passamaglia, insegnante di Lettere in un liceo scientifico di Torino, interpretata con autenticità e spessore da Littizzetto stessa. La serie, inizialmente trasmessa su Rai Uno a partire dal 2010, si è affermata come uno dei grandi successi della televisione italiana del primo decennio del 2000, grazie a una narrazione che non si limita ai banchi di scuola, ma si addentra nei meandri delle relazioni umane, delle scelte esistenziali e delle tensioni tra generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

