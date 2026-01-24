Rubati cento chili di rame nuovo colpo ai danni di Sciaccamare

Un nuovo furto di rame si è verificato a Sciaccamare, nel territorio di Sciacca. Ignoti hanno sottratto circa cento chili di cavi in rame dalla cabina elettrica del complesso turistico, con un valore stimato di circa 15.000 euro. Questo episodio si aggiunge a una serie di furti che continuano a interessare la zona, evidenziando le difficoltà legate alla sicurezza delle infrastrutture.

