Sora Terry Fox arriva al Museo della Media Valle del Liri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte alla presentazione del libro “Le avventure di Terry Fox”. Un evento dedicato a conoscere la storia e il percorso di questo celebre eroe canadese, attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Un’occasione per avvicinarsi a temi di coraggio, determinazione e solidarietà.

Immagine generica

Il Museo della Media Valle del Liri è felice di ospitare la presentazione del libro “Le avventure di Terry Fox. Il cratere di Eufronio” di Teresa Ceccacci, un appuntamento pensato per bambini, famiglie e giovani esploratori curiosi di storia e archeologia. A seguire, si svolgerà “Impronte dal. Frosinonetoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Festa a sorpresa per mia sorella con i Me contro Te

Video Festa a sorpresa per mia sorella con i Me contro Te

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.