Sora Terry Fox arriva al Museo della Media Valle del Liri

Il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte alla presentazione del libro “Le avventure di Terry Fox”. Un evento dedicato a conoscere la storia e il percorso di questo celebre eroe canadese, attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Un’occasione per avvicinarsi a temi di coraggio, determinazione e solidarietà.

Il Museo della Media Valle del Liri è felice di ospitare la presentazione del libro "Le avventure di Terry Fox. Il cratere di Eufronio" di Teresa Ceccacci, un appuntamento pensato per bambini, famiglie e giovani esploratori curiosi di storia e archeologia.

