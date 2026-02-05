Sony a ISE 2026 | display soluzioni immersive e una visione integrata per gli spazi professionali

Sony porta a ISE 2026 display all’avanguardia e soluzioni immersive pensate per ambienti di lavoro moderni. L’azienda presenta tecnologie avanzate che promettono di rivoluzionare gli spazi professionali, con un’offerta completa e integrata. La fiera si trasforma così in un palcoscenico per le innovazioni più recenti nel settore.

Sony presenta a ISE 2026 un’esperienza avanguardistica e integrata, con display, soluzioni immersive e tecnologie avanzate per lo spazio professionale. Il gruppo giapponese, durante la più importante fiera mondiale dell’audiovisivo professionale, ha voluto sottolineare l’evoluzione del suo portafoglio, andando oltre il semplice elenco di prodotti. A Barcellona, all’interno dello stand dedicato, l’azienda ha mostrato come l’audio e il video siano ormai parte integrante di infrastrutture digitali, pensate per migliorare l’esperienza utente nei contesti corporate, educativi e retail. La sua nuova visione è un passo avanti rispetto a un approccio tradizionale, in cui i prodotti venivano presentati isolatamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ISE 2026

LG presenta a Barcellona le sue ultime soluzioni personalizzate di software e display.

L’utilizzo dei droni in agricoltura può favorire una gestione più efficiente e sostenibile delle attività agricole, se integrato in un piano territoriale ben strutturato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su ISE 2026

Argomenti discussi: Sony anticipa ISE 2026: nuove soluzioni AV e display professionali per il mercato dell’integrazione; Sony Crystal LED S, i nuovi display dvLED per uffici e centri commerciali; HP e lavoro ibrido: le nuove cuffie Poly Mission e VideoOS 5.0 cambiano audio e video (le abbiamo viste a ISE 2026); ISE 2026 è ufficialmente iniziata!.

Sony a ISE 2026: display, soluzioni immersive e una visione integrata per gli spazi professionaliA Barcellona Sony mostra come l’audio-video professionale stia evolvendo da insieme di prodotti a infrastruttura abilitante, mettendo in relazione display, grandi formati, interazione e produzione di ... edge9.hwupgrade.it

Sony anticipa ISE 2026: nuove soluzioni AV e display professionali per il mercato dell’integrazioneCon ISE 2026 alle porte, Sony anticipa una serie di novità che rafforzano il proprio posizionamento nel settore AV professionale e digital signage, puntando su qualità dell’immagine, flessibilità di i ... integrationmag.it

realme 12 Pro 5G Smartphone, 8+256GB, ritratto con teleobiettivo Sony Zoom ottico 2X, Fotocamera IMX882 OIS, Display curvo da 120Hz, Ricarica SUPERVOOC da 67W, Batteria massiva da 5.000mAh, beige https://www.amazon.it/dp/B0CTHYMB3H/&t facebook

Sony Crystal LED S, i nuovi display dvLED per uffici e centri commerciali x.com