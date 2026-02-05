Sondaggio Demopolis in Campania il 52% dei residenti si sente poco sicuro
Più della metà dei residenti in Campania si sente insicura nelle proprie città. Secondo un sondaggio Demopolis, il 52% degli italiani della regione non si sente protetto, mentre solo il 48% percepisce di stare bene. La sensazione di insicurezza è palpabile tra la gente, che denuncia problemi di ordine pubblico e mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine.
Il 52% dei cittadini in Campania non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 48%. Si dimostra invece più alta, al 61%, la sicurezza percepita della propria abitazione. Sono alcuni dei risultati che emergono dal sondaggio sulla sicurezza.🔗 Leggi su Napolitoday.it
