Il 54% dei cittadini si sente poco sicuro in città | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews

Oggi in Emilia-Romagna più della metà delle persone si sente poco sicura in città. Secondo un sondaggio Demopolis-Citynews, il 54% degli intervistati si dice insicuro, e il 60% pensa che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni. La questione sicurezza resta una preoccupazione forte tra i cittadini, che chiedono più interventi e attenzione da parte delle autorità.

Per 6 intervistati su 10 la sicurezza urbana è diminuita negli ultimi anni. L'85% degli intervistati approva il divieto di porto di coltelli per i minori, mentre il 66% chiede più investimenti educativi La sicurezza resta una delle principali preoccupazioni dei cittadini in Emilia-Romagna. Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, oltre la metà degli intervistati non si sente oggi sicura nella propria città e il 60% ritiene che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni, mentre cresce il dibattito sull'efficacia delle misure adottate contro la microcriminalità. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è solamente il 46%.

