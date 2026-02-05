Sondaggio Demopolis-Citynews | a Parma solo il 44% dei cittadini si sente sicuro

A Parma, meno della metà dei cittadini si sente sicura. Solo il 44% degli abitanti afferma di sentirsi protetto, secondo un sondaggio Demopolis condotto per Citynews. Il dato mette in luce una sensazione di insicurezza diffusa tra i parmigiani, che si traduce in una preoccupazione concreta per la propria quotidianità.

A Parma solo il 44% dei cittadini si sente sicuro. È il dato più rilevante, relativo alla nostra provincia, che emerge dal sondaggio sulla sicurezza, condotto dall'Istituto Demopolis per le testate del gruppo Citynews in Emilia-Romagna, tra cui Parmatoday. A Piacenza solo il 43% dei cittadini si.

Oggi in Emilia-Romagna più della metà delle persone si sente poco sicura in città.

La maggior parte delle persone in Emilia-Romagna si sente insicura nelle proprie città.

Sicurezza in Veneto, è diminuita negli ultimi anniIl 47% dei cittadini in Veneto non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è poco più della metà: il 53%. Si dimostra invece un po’ più alta, al 58 ... vicenzatoday.it

Sondaggio Demopolis-RomaToday, il 53% dei romani non si sente sicuro nella propria città. Il 40% evita l'area di TerminiIndagine compiuta tra il 21 e il 30 gennaio in collaborazione con la nostra testata. A tre anni e mezzo dall'insediamento del Governo Meloni, ecco come si sentono i cittadini della Capitale. Vento (De ... romatoday.it

Sondaggio Demopolis-RomaToday, il 53% dei romani non si sente sicuro nella propria città. Il 40% evita l'area di Termini ift.tt/MlqKWvt x.com

Referendum, dopo il pareggio tecnico di Ixe, partita sempre più aperta dopo il sondaggio Demopolis: Sì al 53%, No al 47%. Ma per il 51% la riforma Nordio “non migliorerà la giustizia” #AbruzzoSera facebook