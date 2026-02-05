Il 54% si sente poco sicuro in città | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews
La maggior parte delle persone in Emilia-Romagna si sente insicura nelle proprie città. Secondo un sondaggio dell’Istituto Demopolis, il 54% degli intervistati afferma di non sentirsi sicuro. Molti cittadini vedono peggiorare la situazione negli ultimi anni: il 60% pensa che le cose siano peggiorate. La sicurezza resta una delle preoccupazioni principali per chi vive in questa regione.
La sicurezza resta una delle principali preoccupazioni dei cittadini in Emilia-Romagna. Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, oltre la metà degli intervistati non si sente oggi sicura nella propria città e il 60% ritiene che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni, mentre.
