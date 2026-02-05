Il 54% si sente poco sicuro in città | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews

La maggior parte delle persone in Emilia-Romagna si sente insicura nelle proprie città. Secondo un sondaggio dell’Istituto Demopolis, il 54% degli intervistati afferma di non sentirsi sicuro. Molti cittadini vedono peggiorare la situazione negli ultimi anni: il 60% pensa che le cose siano peggiorate. La sicurezza resta una delle preoccupazioni principali per chi vive in questa regione.

La sicurezza resta una delle principali preoccupazioni dei cittadini in Emilia-Romagna. Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, oltre la metà degli intervistati non si sente oggi sicura nella propria città e il 60% ritiene che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni, mentre.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Demopolis Citynews

In Emilia-Romagna, più della metà delle persone si sente poco sicura nella propria città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Demopolis Citynews

Argomenti discussi: Alto Adige, sicurezza percepita stabile; Sicurezza percepita, per i residenti l'Alto Adige (e Bolzano in particolare) non è più un isola felice; Vonn: Ho il crociato anteriore rotto: domenica in gara con un tutore; Poker della Juve a Parma, si sente il tocco di Spalletti.

Demopolis e Citynews indagano intorno a uno dei temi più caldi sul territorio facebook