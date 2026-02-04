Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo
Vannacci non si dimette dall’europarlamento dopo aver visto i sondaggi di Futuro Nazionale. Lui ribadisce che il mandato viene dagli elettori, non dal partito, e che quindi non intende lasciare. La sua reazione è forte, e dice chiaramente di non voler mollare, anche se i numeri sembrano essere in calo. La polemica resta aperta tra lui e il partito.
"Non mi dimetto" da europarlamentare, "il mandato risiede nell'eletto e non nel partito che lo contiene e lui ne risponde nei confronti degli elettori. Io sono stato eletto in Europa col metodo delle preferenze e i 563mila elettori hanno scritto per 563mila volte il mio nome, non quello del partito". Non molla Roberto Vannacci, intervistato a Realpolitik su Rete 4, rispondendo per le rime a Matteo Salvini, leader della Lega, dopo il suo addio al partito. "A chi mi dice che sono un ingrato ricordo che grazie a quelle 563mila preferenze la Lega ha ottenuto oltre al mio seggio altri due seggi al Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale
Nasce “Futuro nazionale”, Vannacci lancia il nuovo movimento: i primi sondaggi lo accreditano oltre il 4%
Roberto Vannacci ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico chiamato “Futuro nazionale”.
Vannacci con il suo neonato partito debuttano nei sondaggi: Futuro Nazionale pesa già il 4% e scuote il centrodestra
Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sale subito nei sondaggi.
Vannacci registra “Futuro Nazionale”: sfida aperta alla Lega
Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale
Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; La destra alle prese con la vanità di Vannacci: è una mini-scissione ma può fare molto male; Vannacci, i sondaggi politici: Riscuote una certa fiducia ma poi serve la struttura.
Vannacci rompe gli argini ed esulta per i primi sondaggi. Chi c’è dietro (e a chi conviene)Roma. La rottura tra Vannacci e la Lega non è solo un litigio personale, ma l’apertura di una faglia politica che potrebbe ridisegnare l’asse della destra ... thesocialpost.it
Quanto vale il partito di Vannacci, Futuro Nazionale? Cosa dicono i sondaggi e chi perderebbe votiTrattandosi di un'entità appena nata, mancano stime precise. Tuttavia ci sono già le prime analisi da parte dei sondaggisti e una convergenza sull’ordine di grandezza, con l’idea che i numeri più alti ... italiaoggi.it
"Roberto Vannacci è un ottimo politico e siamo dei suoi fan, stiamo a vedere cosa succederà". Lo ha detto all'ANSA il capogruppo di Esn al Parlamento europeo, l'eurodeputato di AfD, René Aust. #ANSA facebook
Non solo Salvini, Vannacci se la deve vedere pure con Giubilei x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.