Vannacci non si dimette dall’europarlamento dopo aver visto i sondaggi di Futuro Nazionale. Lui ribadisce che il mandato viene dagli elettori, non dal partito, e che quindi non intende lasciare. La sua reazione è forte, e dice chiaramente di non voler mollare, anche se i numeri sembrano essere in calo. La polemica resta aperta tra lui e il partito.

"Non mi dimetto" da europarlamentare, "il mandato risiede nell'eletto e non nel partito che lo contiene e lui ne risponde nei confronti degli elettori. Io sono stato eletto in Europa col metodo delle preferenze e i 563mila elettori hanno scritto per 563mila volte il mio nome, non quello del partito". Non molla Roberto Vannacci, intervistato a Realpolitik su Rete 4, rispondendo per le rime a Matteo Salvini, leader della Lega, dopo il suo addio al partito. "A chi mi dice che sono un ingrato ricordo che grazie a quelle 563mila preferenze la Lega ha ottenuto oltre al mio seggio altri due seggi al Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Roberto Vannacci ha annunciato ufficialmente la nascita di un nuovo movimento politico chiamato “Futuro nazionale”.

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sale subito nei sondaggi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Vannacci registra “Futuro Nazionale”: sfida aperta alla Lega

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Vannacci dice addio alla Lega, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; La destra alle prese con la vanità di Vannacci: è una mini-scissione ma può fare molto male; Vannacci, i sondaggi politici: Riscuote una certa fiducia ma poi serve la struttura.

Vannacci rompe gli argini ed esulta per i primi sondaggi. Chi c’è dietro (e a chi conviene)Roma. La rottura tra Vannacci e la Lega non è solo un litigio personale, ma l’apertura di una faglia politica che potrebbe ridisegnare l’asse della destra ... thesocialpost.it

Quanto vale il partito di Vannacci, Futuro Nazionale? Cosa dicono i sondaggi e chi perderebbe votiTrattandosi di un'entità appena nata, mancano stime precise. Tuttavia ci sono già le prime analisi da parte dei sondaggisti e una convergenza sull’ordine di grandezza, con l’idea che i numeri più alti ... italiaoggi.it

"Roberto Vannacci è un ottimo politico e siamo dei suoi fan, stiamo a vedere cosa succederà". Lo ha detto all'ANSA il capogruppo di Esn al Parlamento europeo, l'eurodeputato di AfD, René Aust. #ANSA facebook

Non solo Salvini, Vannacci se la deve vedere pure con Giubilei x.com