Una nuova ambulanza e 14 volontari in più per la Pa Valtrebbia di Travo
Domenica 14 dicembre, la Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo ha celebrato un importante evento, con l’assemblea dei soci e l’inaugurazione di una nuova ambulanza. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, autorità e rappresentanti locali, sottolineando l’impegno della comunità nel rafforzare il servizio di emergenza e volontariato.
Domenica 14 dicembre si è tenuta l’assemblea dei soci della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, a cui è seguita l’inaugurazione di una nuova ambulanza alla presenza della cittadinanza, della sindaca Roberta Valla, del consigliere regionale Lodovico Albasi, del parroco don Omar Bonini e delle. Ilpiacenza.it
Una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx - Inaugurata a Sauze d’Oulx la nuova ambulanza della Pubblica Assistenza: un traguardo di solidarietà grazie ai volontari e alla comunità. quotidianopiemontese.it
Donata una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza - Presso la sede dell’associazione, in via Dario Montemaggi a Savignano sul Rubicone, il mezzo è stato presentato ai volontari e ... ilrestodelcarlino.it
A Casteggio una nuova ambulanza e un defibrillatore per una comunità che sceglie la solidarietà - facebook.com facebook
La Misericordia di Pomonte e Chiessi inaugura una nuova ambulanza x.com
Nuova ambulanza donata da un privato ai volontari della CRI di Tolentino