Una nuova ambulanza e 14 volontari in più per la Pa Valtrebbia di Travo

Domenica 14 dicembre, la Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo ha celebrato un importante evento, con l’assemblea dei soci e l’inaugurazione di una nuova ambulanza. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, autorità e rappresentanti locali, sottolineando l’impegno della comunità nel rafforzare il servizio di emergenza e volontariato.

Domenica 14 dicembre si è tenuta l'assemblea dei soci della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, a cui è seguita l'inaugurazione di una nuova ambulanza alla presenza della cittadinanza, della sindaca Roberta Valla, del consigliere regionale Lodovico Albasi, del parroco don Omar Bonini e delle.

