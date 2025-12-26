Contributi a enti e associazioni della città il Comune assegna oltre 670mila euro per il 2025

Bergamo. Oltre 670.000 euro a favore di oltre 200 tra enti e associazioni del territorio: il Comune di Bergamo contribuisce così, attraverso diverse delibere approvate dalla Giunta a dicembre e pubblicate a breve sul sito del Comune, per un totale di 673.683 mila euro, a coprire le spese che soggetti diversi hanno sostenuto per organizzare attività ed eventi in ambito culturale, sportivo-ricreativo, sociale, educativo o ambientale sul territorio cittadino durante il 2025. Una cifra rilevante a livello di bilancio dell’Amministrazione per questo 2025. Dal 2015, infatti, i contributi si vedono riconoscere un preciso capitolo di bilancio; una scelta che ha riconosciuto centralità e importanza alle iniziative organizzate dai vari enti e ha consentito di incrementare i contributi a favore delle associazioni e degli enti impegnati nella promozione e valorizzazione della città e dei legami sociali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

