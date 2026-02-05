Soldi falsi nella Porsche | arrestato Andrea Piccolo l’ex corridore residente a San Marino

È finito in manette Andrea Piccolo, l’ex ciclista residente a San Marino. La polizia ha fermato l’uomo a Rimini, trovandolo al volante di una Porsche con 2.000 euro falsi nascosti sotto il volante. La scoperta ha portato all’arresto per tentata frode e detenzione di denaro falso. Ora Piccolo si trova in caserma in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Rimini, 5 febbraio 2026 – Viaggiava su una Porsche targata San Marino con 2mila euro falsi nascosti sotto il volante. Ancora nei guai Andrea Piccolo, 24 anni, l'ex ciclista professionista (fu anche campione europeo juniores a crono) sospeso per doping nel 2024. Ancora guai per un corridore con residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato a San Marino, dopo la vicenda di Antonio Tiberi, che nel 2022 sparò e uccise un gatto con un fucile ad aria compressa. Piccolo, anche lui da anni residente a San Marino, aveva 2mila euro in banconote false nascosti sotto la scatola dello sterzo della sua Porsche Macan parcheggiata in piazza del Municipio a Napoletani.

