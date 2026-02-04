Arrestato a Napoli il ciclista Andrea Piccolo | sotto lo sterzo della sua Porsche aveva 2mila euro falsi

Questa mattina a Napoli è stato arrestato Andrea Piccolo, ex ciclista professionista di 24 anni. La polizia ha fermato la sua Porsche e ha trovato sotto lo sterzo 2mila euro falsi. Nell’auto c’erano anche altri due uomini, che sono stati denunciati. L’arresto arriva dopo un’indagine dei carabinieri, che hanno scoperto il tentativo di passare denaro falso. Piccolo è stato portato in caserma e ora rischia un grosso guaio legale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.