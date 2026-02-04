Andrea Piccolo arrestato a Napoli l' ex ciclista sorpreso con 2 mila euro falsi e un manganello nella Porsche

L’ex ciclista Andrea Piccolo è finito in manette a Napoli. La polizia lo ha fermato con 2 mila euro in banconote false e un manganello telescopico nascosto nella Porsche. L’arresto è arrivato durante un controllo di routine, ma la scoperta ha sorpreso tutti. Piccolo ora si trova in carcere in attesa di essere ascoltato.

Andrea Piccolo è stato arrestato Chi è Andrea Piccolo? L'abbandono del ciclismo

Questa mattina a Napoli è stato arrestato Andrea Piccolo, ex ciclista professionista di 24 anni.

Gli agenti dei carabinieri hanno arrestato a Napoli un ex ciclista professionista, Andrea Piccolo, 24 anni di San Marino.

