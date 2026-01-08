Quando parte Sofia Goggia oggi prima prova discesa Zauchensee 2026 | orario n di pettorale tv

Oggi, giovedì 8 gennaio alle 11.30, si svolge la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia sarà in pista per questa prima sessione. Di seguito, orario, numero di pettorale e diretta TV dell'evento.

Giovedì 8 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo una serie di giganti e slalom, il massimo circuito internazionale itinerante ritrova la velocità: spazio a un test fondamentali sulle nevi austriache, che permetterà alle atlete di trovare le giuste sensazioni e il miglior feeling con il tracciato in vista della gara in programma sabato 10 gennaio, a fare da preludio al superG del giorno successivo. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30 L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 6 in vista della prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee. 🔗 Leggi su Oasport.it

