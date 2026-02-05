Sofia Fiorini a SprintZone | oro tricolore e sogno europeo nei 42 km di marcia

Sofia Fiorini conquista l’oro ai Campionati italiani di marcia e sogna di arrivare in finale agli Europei. A SprintZone, la giovane atleta racconta le sue sfide e le ambizioni future, mentre si prepara alle prossime gare.

Nuovo appuntamento del giovedì con SprintZone, che questa settimana ospita Sofia Fiorini, una delle protagoniste emergenti della marcia italiana. La 21enne toscana ha conquistato il primo Campionato Italiano 2026 sulla nuova distanza dei 42,195 km, introdotta quest’anno nella disciplina, firmando una prestazione di grande spessore tecnico e mentale. Oltre al titolo tricolore, Sofia Fiorini ha centrato anche il minimo di qualificazione per i Campionati Europei di Birmingham, in programma ad agosto, grazie a un tempo di assoluto valore. Un risultato ancora più significativo se si considerano le condizioni climatiche proibitive affrontate in gara, con pioggia battente e vento forte, che hanno reso la prova estremamente selettiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

