Mercoledì 4 febbraio 2026 si è chiusa a Pescegallo, nel Comune di Gerola Alta, la seconda fase dell’addestramento del Soccorso Alpino sulla gestione di emergenze su ghiaccio e in ambiente invernale. Gli operatori hanno affinato le tecniche di intervento in condizioni difficili, preparando meglio il loro intervento in caso di bisogno reale.

Si è conclusa mercoledì 4 febbraio 2026, a Pescegallo, nel comune di Gerola Alta, la seconda parte dell’attività formativa su ghiaccio e terreno invernale della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. L’addestramento, iniziato nei giorni scorsi in Val Gerola, ha visto impegnati dieci tecnici.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Pescegallo Gerola

Domani mattina, i volontari del Soccorso alpino hanno appena concluso un’esercitazione sul Monte Grona, tra Plesio e Menaggio.

Mercoledì il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana ha portato a termine un’altra esercitazione in condizioni difficili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pescegallo Gerola

Argomenti discussi: Soccorso Alpino, addestramento su ghiaccio e terreno invernale a Pescegallo; Soccorso alpino in addestramento sul Monte Grona; Soccorso Alpino Lariano: addestramento su ghiaccio e terreno invernale a Pescegallo; Soccorso Alpino addestramento sul ghiaccio della Val Gerola per la XIX Delegazione Lariana.

Soccorso in valanga e recupero su neve: doppio addestramento per i tecnici del CNSAS AbruzzoAbruzzo - Doppio appuntamento formativo questo weekend per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio si sono svolte due ... terremarsicane.it

SOCCORSO ALPINO, IN VALGEROLA ESERCITAZIONE CNSAS PER LA XIX LARIANAVAL GEROLA (SO) – Trasferta in provincia di Sondrio per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino: nei giorni scorsi hanno partecipato a un’ esercitazione su cascate di ghiaccio in ... valsassinanews.com

Olimpiadi, -2: partiti i volontari del Soccorso alpino Sono partiti oggi da Edolo i primi volontari bresciani del Soccorso alpino che forniranno la loro assistenza durante le Olimpiadi invernali: venerdì la cerimonia di inaugurazione facebook