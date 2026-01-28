Gli uomini del Soccorso alpino su neve e terreno misto tra Plesio e Menaggio | esercitazioni di salvataggio

Domani mattina, i volontari del Soccorso alpino hanno appena concluso un’esercitazione sul Monte Grona, tra Plesio e Menaggio. Sono saliti in pista con le ciaspole e si sono allenati in salvataggio su neve e terreni misti. L’obiettivo era migliorare la prontezza in caso di incidenti, simulando situazioni reali. Gli operatori hanno lavorato in squadra, con tecniche e attrezzature che usano di solito in montagna. Ora tornano a casa pronti ad intervenire, se necessario.

Domenica scorsa la Stazione Lario Occidentale del Soccorso alpino, XIX Delegazione lariana, ha effettuato una esercitazione su neve e terreno misto sul Monte Grona, nel comune di Plesio. Ventuno i partecipanti fra tecnici, istruttori e sanitari. Come sempre, nel gruppo c'era un grande entusiasmo, sostenuto dalla professionalità e dalla passione che caratterizza i soccorritori. A fine giornata, un buon pasto caldo e quattro chiacchiere tutti insieme al rifugio di Menaggio.

