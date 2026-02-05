Ghiaccio e fitta nevicata | il Soccorso alpino si esercita in condizioni estreme

Mercoledì il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana ha portato a termine un’altra esercitazione in condizioni difficili. A Pescegallo, nel comune di Gerola Alta, i volontari si sono messi alla prova su ghiaccio e neve, affrontando situazioni che richiedono prontezza e competenza. La sessione, conclusa dopo giorni di preparazione, ha messo alla prova capacità e tecnica in un ambiente estremo.

Un'esercitazione in condizioni estreme. La XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha completato, mercoledì 4 febbraio 2026 a Pescegallo, comune di Gerola Alta, la seconda parte di formazione su ghiaccio e terreno invernale, cominciata in Val Gerola nei giorni scorsi.Dieci i tecnici della XIX.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Pescegallo Lariana

Domenica pomeriggio, due giovani escursionisti hanno perso il sentiero sul Monte Falco durante la discesa verso il Passo della Calla, sotto una fitta nevicata.

Segui in tempo reale la diretta della Sci di Fondo alla Marcialonga 2026, con aggiornamenti sulla gara in corso.

Ghiaccio e fitta nevicata: il Soccorso alpino si esercita in condizioni estremeDieci tecnici della XIX Delegazione Lariana hanno svolto un'importante formazione a Pescegallo, Val Gerola, effettuando manovre di sci alpinismo e arrampicando su cascate di ghiaccio

