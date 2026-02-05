Snoop Dogg in Italia | l’artista americano e il suo legame con la cultura italiana

Nella piazza di Gallarate, Snoop Dogg ha fatto il suo debutto in Italia, portando con sé l’immagine di un’icona hip-hop mondiale. Con la torcia olimpica tra le mani, l’artista americano si è presentato come più di un rapper: un simbolo di cultura. La sua visita ha attirato molti appassionati e curiosi, tutti pronti a vederlo da vicino in un contesto che va oltre la musica.

**Lead** A Gallarate, in una piazza di provincia, con la torcia olimpica tra le mani, Snoop Dogg è apparso come icona della cultura hip-hop globale, ma non è soltanto musica. È una foto, una scena, un momento che racconta molto più di quanto sembri: il rapper americano è stato visto in compagnia del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, leader della Fratelli d’Italia, durante il Remigration Summit, l’evento politico internazionale dedicato ai rimpatri forzati e alle politiche migratorie. La foto è stata scattata il 4 febbraio, nella giornata della celebrazione delle Olimpiadi, ed è stata interpretata come un simbolo di contraddizione: una figura internazionalmente riconosciuta per il suo legame con il mondo urbano e la cultura afroamericana, in mezzo a un dibattito politico che parla di identità, confini e rimpatri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina a Gallarate, Snoop Dogg ha acceso la torcia olimpica durante la 59esima tappa del viaggio della fiamma.

