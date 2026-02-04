A Gallarate c' è Snoop Dogg! Eccolo con la torcia olimpica

Questa mattina a Gallarate, Snoop Dogg ha acceso la torcia olimpica durante la 59esima tappa del viaggio della fiamma. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno assistito alla sua apparizione tra la folla. Il rapper americano ha camminato tra la gente, portando simbolicamente il fuoco dei Giochi in città. Un momento inaspettato che ha reso speciale questa tappa del percorso.

Nella mattina del 4 febbraio, nel corso della 59esima tappa del viaggio della fiamma olimpica, Snoop Dogg è apparso tra i cittadini di Gallarate mentre portava la torcia. Il rapper, grande protagonista anche dei Giochi di Parigi 2024, ha sfilato per ls trade del comune in provincia di Varese indossando l'uniforme ufficiale dei Giochi.

