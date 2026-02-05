Sms falsi del CUP a Sassari | come un gruppo di abitanti fu ingannato per danneggiare il credito dei comuni

A Sassari, una donna ha ricevuto un messaggio di testo che sembrava arrivare dal Centro Unico di Prenotazione. Nel messaggio, c’era un avviso di “servizio sanitario” e un link per accedere a una procedura online. Si tratta di un sms falso, che ha l’obiettivo di ingannare le persone e danneggiare il credito dei comuni. La donna, come altre persone, si è trovata di fronte a un tentativo di truffa. La polizia invita a fare attenzione e a non cliccare sui link sospetti.

Sassari, 5 febbraio 2026. Una donna di Sassari ha ricevuto un messaggio di testo che sembrava provenire dal Centro Unico di Prenotazione – comunemente noto come CUP – con un avviso di "servizio sanitario" e un'indicazione per accedere a una procedura online. Ma era una truffa. Un falso CUP, come si diceva a Sassari, ha aggirato la madre e ha fatto sì che, in soli pochi minuti, il credito del cellulare andasse a finire in una tasca non sua. Non è la prima volta che si verifica un episodio così a Sassari, e forse non l'ultima. A un certo punto, il gruppo "Segnala a Sassari" ha lanciato un appello, in attesa di risposte, in attesa di aiuto, in attesa di chiunque possa riconoscere o prevenire l'inganno.

