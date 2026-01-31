Mercato Inter doccia gelata per Curtis Jones! Muro altissimo del Liverpool ecco perchè

La trattativa tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones si è chiusa con un no deciso. I nerazzurri avevano provato a prenderlo in prestito, ma i Reds hanno rifiutato l’offerta. Ora l’Inter dovrà cercare altre soluzioni per rafforzare il reparto mediano.

Inter News 24 Mercato Inter, arriva la doccia gelata in casa nerazzurra per quanto riguarda Curtis Jones: no del Liverpool al prestito. Doccia gelata per il centrocampo dell’Inter proprio nelle ultime ore di questa frenetica sessione invernale. Nonostante i contatti avviati e la volontà dei nerazzurri di portare a Milano un innesto di spessore, il muro alzato dal Liverpool sembra invalicabile. Come riferito da Fabrizio Romano, i Reds hanno risposto negativamente all’ultima offerta arrivata dalla sede di Viale della Liberazione. Mercato Inter, muro per Curtis Jones: Marotta riceve il ‘no’ al prestito, si complica l’uscita di Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, doccia gelata per Curtis Jones! Muro altissimo del Liverpool, ecco perchè Approfondimenti su Curtis Jones Liverpool Inter-Curtis Jones, trattativa in salita: il Liverpool ha chiesto Dumfries, i dettagli I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo. Mercato Juve: arriva la doccia gelata. Pronta maxi offerta per il rinnovo del parametro zero che voleva Comolli Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Curtis Jones Liverpool Argomenti discussi: Milan, doccia gelata: due top club all’assalto; Sommer out? L’Inter ha un preferito per sostituirlo | non è Martinez Il nome; Ritorno a sorpresa per l’Inter, in estate colpo dalla Premier League; Bologna, sondaggio di un club di Serie A per Dominguez: il giocatore apre al trasferimento. Diaby Inter, doccia gelata per Marotta! La risposta definitiva dell’Al-Ittihad: la ricostruzione della trattativa per l’esterno franceseDiaby Inter, doccia gelata per Marotta! La risposta definitiva dell’Al-Ittihad: la ricostruzione della trattativa per l’esterno francese Le speranze di vedere Moussa Diaby sfrecciare sulla fascia di S ... calcionews24.com Caso Sommer, che doccia gelata per l’Inter: è successo di nuovo dopo l’ArsenalLa prestazione di Sommer contro l'Arsenal ha suscitato critiche unanimi: l'Inter ora deve muoversi, il giudizio è pesantissimo. spaziointer.it Gli ultimi AGGIORNAMENTI di MERCATO. L'Inter spera ancora di arrivare a Perisic e Jones sul mercato x.com Gli ultimi AGGIORNAMENTI di MERCATO. L'Inter spera ancora di arrivare a Perisic e Jones sul mercato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.