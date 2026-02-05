Questa mattina inizia ufficialmente l’avventura di Verena Hofer alle Olimpiadi di Pechino. La slittinista italiana si prepara a scendere in pista per le prove del singolo femminile, con gli occhi puntati addosso e la voglia di fare bene. Seguiamo passo passo le sue mosse in questa prima fase della competizione, in diretta, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo femminile. Per le atlete saranno le prime discese sulla rinnovata pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina. Per aggiudicarsi il titolo si campione olimpico sarà essenziale prendere subito confidenza con un tracciato inedito in vista della gara. Sono 25 le atlete che prenderanno il via alle due manche di prova che si terranno oggi, fra queste ci sono anche le due azzurre Verena Hofer e Sandra Robartscher. L’Italia non vince una medaglia in questa specialità (al femminile) dalle Olimpiadi di Lillehammer del 1994, quando la bolzanina Gerda Weissensteiner ottenne una splendida medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena Hofer

Approfondimenti su Verena Hofer

La prima manche delle prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi 2026 è stata rinviata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Verena Hofer

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; RECAP! Mercoledì 4 febbraio: Dominik Fischnaller chiude prima la seconda prova dell'individuale di slittino, Giovanni Franzoni brilla sulla Stelvio; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena Hofer.

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it

La compagine azzurra di slittino ha collezionato il settimo podio in Coppa del Mondo, aumentando di un'unità il bottino dell'intera stagione passata. Verena HOFER, Ivan NAGLER/Fabian /MALLEIER, Dominik FISCHNALLER e Andrea VÖTTER/Marion OBER facebook