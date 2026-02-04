dominik fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino leon felderer ancora velocissimo

Dominik Fischnaller conquista la testa nella seconda prova cronometrata di slittino a Cortina. Sul tracciato Eugenio Monti, il campione italiano si dimostra ancora molto veloce, tallonato da vicino da Leon Felderer. La gara si fa più intensa in vista delle Olimpiadi, con i protagonisti pronti a darsi battaglia per i posti migliori.

Seconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina per il singolo maschile di slittino in chiave Olimpiadi. L’Italia brilla e trova due atleti in top-3. Dominik Fischnaller è al comando e dimostra una grande affinità col catino a Cinque Cerchi. 53.491 il crono (più alto rispetto alla prima run) dell’azzurro che dà grandi sensazioni verso la gara olimpica. Alle spalle di Fischnaller troviamo l’austriaco Wolfgang Kindl staccato di soli nove millesimi, mentre terzo c’è un altro azzurro, Leon Felderer, a 99 millesimi dalla vetta. Quarto il lettone Kristers Aparjords, quinto il leader della prima prova cronometrata, l’altro austriaco Jonas Mueller. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Park City, Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera, mentre Dominik Fischnaller si piazza appena dietro.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e subito si sono viste le prime emozioni nello slittino.

