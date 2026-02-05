Siparietto Trinca-Golino alla presentazione di ' La Gioia' | Si è divertita a strapazzarmi

Questa mattina, durante la presentazione del film 'La Gioia', si è verificato un siparietto tra Trinca e Golino. La scena ha divertito il pubblico, con l’attrice Golino che ha scherzato dicendo di essersi divertita a strapazzare Trinca. La conversazione ha svelato un rapporto di complicità tra i due attori, mentre parlavano del significato del film e di come la gioia possa essere un potenziamento di sé stessi.

“ La gioia, per me è il potenziamento del tuo essere, in cui una situazione può darti la sensazione che sei tu, un po’ di più. Ha a che vedere con te stesso e con la maniera di percepire quello che ti sta succedendo. Di accoglierlo, di vederlo e di gioire nell’altro, non solo in quanto essere umano, ma tutto il resto. Quel momento in cui siamo aperti, senza sovrastrutture e ci fanno sentire belli, più belli di noi, perché riusciamo a gioire della bellezza degli altri, di un luogo, di un testo. Insomma, la gioia ha sempre a che vedere con qualcosa che riguarda l’esterno e che riesci tu, in quel momento, a rendere tuo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

